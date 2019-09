L'enxampen amb vuit pastilles d'èxtasi i demana que facin la vista grossa per «no aixafar-li la Festa Major»

Agents de la Policia Local de Manresa van detenir la nit de divendres a dissabte un veí de Manresa de 18 anys a qui van imputar un delicte contra la salut pública per tràfic d'estupefaents.Els fets van ocórrer a dos quarts d'una de la matinada quan, en atendre un requeriment per molèsties de sorolls a la zona del carrer Circumval·lació, un jove es va posar molt nerviós i intentava amagar una caixeta i una cartera.A la cartera li va trobar documentació i targetes de crèdit d'una altra persona, i en comprovar el contingut de la caixeta, els agents van trobar 8 pastilles grogues, amb logotip d'una marca anglesa de vehicles de luxe a una cara i la inscripció "200 mg" a l'altra (pressumptament metilendioximetanfetamina / MDMA / Èxtasi), així com diversos bitllets petits.El jove va referir que el DNI i les targetes les havia trobat, i en referència a les pastilles va demanar als agents que fessin "la vista grossa per no aixafar-li la Festa Major, doncs només n'havia venut tres".El jove va ser detingut i imputat per un delicte contra la salut pública i investigat per la tinença de la documentació i les targetes de crèdit.

