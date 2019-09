Calbot irònic de Puigdemont a Borrell pel pronunciament dels 52 diputats francesos

No com ell, que quan parla amb els nadius americans i les nacions indígenes de l'Amèrica Llatina és tot un expert. https://t.co/PUp6RkiIxc — Carles Puigdemont (@KRLS) September 1, 2019

El ministre d'Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha carregat aquest diumenge contra els 52 diputats francesos que, en un article al setmanari Le Journal du Dimanche, s'han pronunciat contra la "repressió" de l'Estat als líders independentistes . Segons Borrell, la cinquantena de signants "ignoren la realitat d'Espanya".Poc després de fer-se pública la valoració del ministre, ha sortit al cap l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. A través d'una piulada ha rebatut Borrell. "No com ell, que quan parla amb els nadius americans i les nacions indígenes de l'Amèrica Llatina és tot un expert", ha etzibat amb ironia el líder de JxCat.El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha celebrat aquest diumenge el pronunciament dels 52 diputats francesos. Ha dit que l'article signat torna a demostrar que la situació política a Catalunya "no és un afer intern" de l'estat espanyol, sinó que és europeu i internacional. "El món es pronuncia sobre el que està passant aquí i demana respecte als drets humans i una solució dialogada i democràtica", ha afegit.

