L'alpinista català Sergi Mingote, rebut a Palau després d'entrar en el llibre dels rècords Guinness

L’alpinista @sergi_mingote ha escalat 6 vuitmils en 367 dies sense ajuda d’oxigen, una fita que l’ha fet entrar al llibre dels rècords Guinness. Però aquesta gesta encara és més gran perquè ho ha fet en el marc d’un projecte d'inclusió per a joves amb discapacitat. Enhorabona! pic.twitter.com/tcl74K4Ac5 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 29, 2019

Eren les 5hAM. A tocar del cim del Gasherbrum2 (8.035m), el meu 6è vuitmil sense oxigen embotellat en un any. El meu cos estaba gelat però el meu somni estaba a tocar. Grans records. 🏔🔝⛏ @esportcat @BCN_esports @diba @CARSantCugat @EsportivaAksa @turi_ski @FEEC_cat @CEParets pic.twitter.com/bOcVkJm08e — Sergi Mingote (@sergi_mingote) August 21, 2019

Els cims del Broad Peak (8.047 metres), el K2 (8.611 metres), el Manaslu (8.163 metres), el Lhotse (8.516 metres), el Nanga Parbat (8.126 metres) i Gasherbrum II (8.035 metres). Aquests són els sis cims, els vuitmils, que ha coronat l'exalcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, en 367 dies i sense l'ajuda d'oxigen. Un nou rècord que ha entrat a la llista del Guinness i que ha estat motiu de recepció al Palau de la Generalitat, per part del president Quim Torra.El més lloable de la gesta de Mingote és que ho ha fet en el marc d'un projecte solidari, el 3x2x8000 . El passat 22 d'agost va assolir el darrer cim, el Gasherbrum II, al Pakistan, i aquest dijous, Torra el rebia a la Generalitat.Mingote va engegar el seu projecte ara fa una mica més d'un any, afrontant els 8.047 metres del Broad Peak , també al Pakistan. Dies després feia el mateix al K2 i tot que en la seva llista inicial hi figurava ascendir al Gasherbrum I, però les males condicions climàtiques del camp 2 al camp 3, a més de 6.000 metres d'altura, el van fer recular.El que va ser batlle del municipi del Vallès Oriental va comunicar, abans de la celebració de les eleccions municipals del maig, que renunciava l'alcaldia i emprenia la marxa d'aquesta iniciativa . Aficionat a la muntanya, volia fer d'aquesta passió que s'obrís una "nova etapa personal i esportiva". Un anunci sorprenent, del qual, però, havia advertit, ja que el 2011 quan va accedir a l'alcaldia va assegurar limitaria la seva tasca a dos mandats.

