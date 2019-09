Un motorista, ferit greu en un xoc amb un cotxe a Cornellà

Un motorista va quedar ferit de gravetat aquest dissabte a la nit en un xoc amb un turisme a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre a les 22.00 hores al quilòmetre 12,5 de la C-245, a tocar de l'enllaç amb l'A-2. Per causes que encara es desconeixen, es va produir una topada per encalç entre un cotxe i una motocicleta.El conductor del vehicle de dues rodes va quedar ferit de gravetat i va ser traslladat a l'Hospital de Bellvitge. Els ocupants del turisme –cinc en total- van resultar il·lesos. Dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra van treballar en l'accident.

