Setembre s'obre pas amb un petit tast de la tardor

Matinada i primeres hores del matí de dilluns amb xàfecs que podran caure a qualsevol punt del país, però sobretot es concentraran al sector central del litoral i del prelitoral i interior del nord-est. De cara a la tarda, més bonança amb una T més baixa. https://t.co/ReDW8geC9B pic.twitter.com/faPf8ZWdXm — Meteocat (@meteocat) September 1, 2019

Durant la matinada i el matí de dilluns els xàfecs sovintejaran, tot i que s'aniran restringint al sector central del litoral i del prelitoral. A partir de dimarts s'imposarà el sol. #meteocat pic.twitter.com/k7r5nWRr44 — Meteocat (@meteocat) August 31, 2019

L'arribada del setembre es traduirà amb l'avançament d'una massa de núvols que deixaran ruixats pràcticament arreu del territori. A partir d'aquest diumenge al migdia i a la tarda, segons el Servei Meteorològic de Catalunya , les pluges s'estendran pel nord de Catalunya. Amb el pas de les hores, l'aigua regarà, novament, la zona central del país, i ja a la nit arribaran a la costa central i el prelitoral.El meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja per aquest diumenge a tota aquesta àrea. Tot i els xàfecs, la temperatura no experimentarà grans canvis, descendirà tímidament uns graus.La precipitació, però, es quedarà instal·lada a la façana central del litoral català i al prelitoral, on hi ha avisos per intensitat per perill alt de pluges, que poden ser de forta intensitat i abundants, localment molt abundants (més de 50 mm al llarg del dia). També hi ha previsió que hi hagi aigua a la resta del país, excepte a la zona de Ponent i a les Terres de l'Ebre.Tot plegat farà que comenci la setmana amb un descens del mercuri, molt més pronunciat que aquest diumenge. Cap al final de la jornada aniran esvaint-se els núvols de pluja i cap a la tarda s'espera que marxin pel nord-est.

