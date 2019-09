Un 25% dels morts a les carreteres catalanes aquest 2019 no portava cinturó

L'accident ha estat a la carretera de Sentmenat Foto: Antonio Hernández

Un 25% de les víctimes mortals d'accidents ocorreguts fins al 15 d'agost d'aquest any a les carreteres catalanes no portava posat el cinturó de seguretat, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). El percentatge de víctimes mortals sense cinturó ha pujat en el que va d'any respecte a tot el 2018, quan la xifra es va situar en el 19,4%, i el 2016 i 2017 es van registrar valors superiors, del 34,1% i del 27,6%, respectivament.La dècada va començar amb un 23,3% el 2010, i en els anys següents va haver-hi un 16% el 2011, un 18,8% el 2012, un 21,8% el 2013, un 20,3% el 2014 i un 15,9% el 2015. En una entrevista d'Europa Press, el director del SCT, Juli Gendrau, ha ressaltat que hi ha casos d'accidents de cotxe amb diversos ocupants que resulten ferits lleus o greus, però que alguna persona no portava el cinturó i "acaba sent una víctima mortal".En el cas de víctimes mortals sense casc, s'ha registrat un descens respecte a 2018, ja que aquest any la xifra, fins al 15 d'agost, ha estat del 8,6% i en tot l'any passat va ser del 17,5%. El 2010 els motoristes que van morir en accidents i que no feien servir el casc va ser el 20%, mentre que el 2011 va ser el 7,8%; el 2012, el 14,3%; el 2013, l'11,6%; el 2014, el 8,3%; el 2015, el 16,7%; el 2016, el 8,6%, i el 2017, el 5,7%.Gendrau ha alertat que aquest any més d'un 50% de les morts a les carreteres han estat en caps de setmana, del divendres a la tarda fins al diumenge a la tarda, i ha demanat "no baixar la guàrdia". En el que va d'any hi ha hagut una "reducció considerable" en l'accidentalitat, però ha indicat que ha augmentat la sinistralitat a la franja d'edat de més de 65 anys.També ha lamentat que els motoristes han sofert més accidents que el 2018, ja que entre l'1 de gener i el 28 d'agost d'aquest any han mort 35 i 192 han resultat ferits greus, mentre que en el mateix període de 2018 va haver-hi 30 motoristes morts i 189 ferits greus, segons dades del SCT.Un altre col·lectiu vulnerable a la carretera, els ciclistes, també registra un augment de la sinistralitat: hi ha hagut en el que va d'any set víctimes mortals, mentre que el 2018 va haver-hi dues, ha detallat Gendrau.

