Sánchez descarta ERC i JxCat per a la investidura: «No fa falta el seu vot»

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha descartat ERC i JxCat per a la investidura. "No fa falta el seu vot. Amb l'abstenció del PP i Ciudadanos hi ha govern", ha manifestat Sánchez en una entrevista dominical al diari El País . En la conversa en el periòdic del Grup Prisa, Sánchez aprofundeix en la crítica a les dues forces catalanes i assegura que "el que fan depèn de paràmetres i de qüestions que no tenen res a veure ni amb l'interès general de Catalunya ja que van rebutjar uns pressupostos beneficiosos per a ells"."L'estabilitat del país no pot descansar en formacions polítiques que tenen un calendari aliè a l'interès general d'Espanya", ha etzibat el líder del PSOE, que també ha posat sobre la taula la creació d'un govern "amb un programa comú progressista" amb Unides Podem."Entre unes eleccions i un govern de coalició, hi ha aquesta tercera via", ha reflexionat en veu alta Sánchez. De fet, el president espanyol en funcions reitera que no vol nous comicis però avisa que, si es repeteixen, "el progressisme apostarà amb major contundència pel PSOE".

