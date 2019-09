VÍDEO El majestuós salt d'una balena geperuda en «slow motion»

La majestuosidad de esta ballena jorobada #naturaleza pic.twitter.com/4t6ahRZsGo — Becario en Hoth (@becarioenhoth) August 30, 2019

Espectacular imatge la que ha compartit un usuari en una piulada: la gravació d'un salt d'una balena geperuda, de molt a prop. A més, per donar-li més grandiositat, ho ha compartit gravat en slow motion, cosa que permet apreciar amb deteniment el cetaci.Es tracta d'una espècia que és de color gris fosc i la part ventral és clara i pot arribar a fer 16 metres de llargada i entre 30 i 40 tones de pes. Aquesta escena captada podria estar motivada perquè estava en període de reproducció, ja que duen a terme salts i acrobàcies, que acompanyen amb moviments de les aletes pectorals i caudals i sons força espectaculars.A l'estiu s'alimenta i es mou per les aigües de Noruega i, durant l'hivern, migra a les aigües tropicals del nord d'Àfrica on es reprodueix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor