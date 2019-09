Alerten d'un virus en una app amb milions de descàrregues

La multinacional d'antivirus Kaspersky adverteix que l'aplicació CamScanner, disponible fins ara a la botiga Play Store, conté un virus maliciós que podria posar en perill els telèfons mòbils dels seus usuaris. Segons explica RAC1 , aquesta app ha estat descarregada per més de 100 milions de persones amb telèfons Android. El principal consell, radical però efectiu, que donen els experts és desinstal·lar CamScanner.Segons reporta Kaspersky, l'app incloïa ja d'origen -entre els arxius necessaris per instal·lar-la- el que es coneix com a malware, que serviria com a porta d'entrada per a controlar de forma remota el telèfon mòbil afectat.Per la seva banda, com detalla la ràdio del Grup Godó en el seu portal web, els responsables de CamScanner asseguren que han pogut eliminar el virus en l'actualització més recent. No obstant això, l'aplicació ja ha estat retirada de l'stock de la botiga d'apps de Google, almenys per ara.

