Torrent veu «compatible» la confrontació i el diàleg amb l'Estat

El president del Parlament, Roger Torrent, veu "compatible" l'aposta per la confrontació amb el diàleg. "Parlar únicament i de forma insistent de confrontació no ens fa avançar, al contrari, ens empetiteix. I també hem de reconèixer que, si confiem només en la bona voluntat de l'Estat de seure a negociar, correm el risc de ser ingenus", reflexiona en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.Per Torrent, cal fer compatible el "pols democràtic" contra l'Estat amb l'aposta pel diàleg i la negociació, tal com també defensa la secretària general d'ERC, Marta Rovira. El president de la cambra catalana reitera que cal aprofitar tots els mecanismes a l'abast del sobiranisme per forçar l'Estat a negociar i seure a la taula del diàleg, inclosa la mobilització social i la incidència a la governabilitat, així com la pota institucional. Torrent insisteix, a més, que el referèndum acordat amb l'Estat és "inevitable".En la mateixa conversa amb l'ACN, Torrent fa autocrítica i diu que, segons el seu parer, l'independentisme ha construït "massa fàcilment" alguns "dogmes", com ara confiar que "Europa salvarà" el sobiranisme. "La nova fase ha d'estar marcada pel pragmatisme polític", conclou.El president del Parlament admet que l'independentisme no ha de ser "ingenu" de portes enfora. Creu que s'ha d'incidir més del que s'ha fet fins ara en apel·lar els governs europeus i de tot el món perquè ajudin a pressionar políticament l'Estat a asseure's a negociar. Encara sobre l'esfera internacional, insisteix que s'ha confiat "massa" en Europa."Hem de ser conscients d'on som, de quines són les nostres fortaleses i debilitats i, a partir d'aquí, reconstruir una estratègia que ens permeti guanyar la independència", ha assenyalat. En la mateixa línia, Torrent creu que aquesta confiança excessiva en Europa ha impedit que el sobiranisme reflexioni prou.Després d'alguns retrets de l'independentisme pel paper d'ERC a partir de la investidura de Pedro Sánchez, Torrent ha tret pit dels 88 anys d'història del seu partit. El president de la cambra ha sentenciat que a Esquerra no li cal gesticular ni ser "grandiloqüent", ja que demostra el que és amb fets. Sobre el congrés dels republicans del 15 de setembre -escull la nova executiva-, Torrent ha assegurat que no aspira a tenir cap càrrec orgànic, ja que prefereix diferenciar el seu rol institucional del funcionament intern del partit.Pel que fa a les properes eleccions al Parlament, Torrent ha constatat que Junqueras continua sent el candidat a totes les cites electorals que vinguin, almenys mentre no quedi inhabilitat en el judici de l'1-O. El president del Parlament no ha entrat a valorar si es veu com a candidat, en cas que la justícia inhabiliti Junqueras: "ERC té molts i moltes militants amb capacitat i talent per afrontar el que determini el partit".

