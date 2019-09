Almenys cinc morts i desenes de ferits en un tiroteig des d'un vehicle a Texas

Almenys cinc persones han mort i més d'una vintena han resultat ferides de bala pels trets d'un individu que ha estat abatut a la ciutat de Midland, a l'estat nord-americà de Texas. "Un subjecte -possiblement dos- està conduint actualment per Odessa disparant a persones a l'atzar. En aquest punt hi ha múltiples víctimes de trets. Totes les forces de l'ordre estan buscant al sospitós", assegurava la Policia a través de la xarxa social Facebook.Les autoritats de Midland han informat que un dels autors d'aquest tiroteig ha estat abatut a la població d'Odessa i han assenyalat que no hi ha "cap tirador actiu en aquest moment".En un primer moment s'ha informat "d'un o dos" tiradors i falta encara per confirmar aquesta informació, segons recull la cadena de televisió CBS7."Creiem que hi ha dos tiradors en dos vehicles diferents", explicava un portaveu policial que ha aportat la marca i color dels dos vehicles. "Si us plau, mantinguin-se allunyats d'aquestes zones i romanguin a les seves cases", conclou.

