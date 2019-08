​Consum aconsella planificar les compres davant l'inici del curs escolar

La Direcció general de Consum de la Conselleria de Salut i Consum recomana planificar les compres de llibres de text, material escolar, roba, calçat i altres productes relacionats amb la tornada a les aules, ja que aquestes adquisicions suposen per a la majoria de les famílies una despesa extraordinària.Segons ha informat la Conselleria de Salut i Consum, des de les institucions s'anima a seguir "la regla de les cinc erres: reflexionar, reciclar, reduir, reutilitzar i reparar", amb la finalitat de gestionar amb racionalitat els recursos econòmics i realitzar un consum responsable, sostenible i compromès amb el medi ambient.La Direcció general de Consum recomana, principalment, revisar el material escolar de l'any anterior, seleccionar el que es pugui tornar a utilitzar i dipositar en el contenidor corresponent el material que no es pugui reutilitzar.També es poden donar els productes que encara tinguin vida útil, com a llibres o roba en bon estat que ha quedat petit del curs anterior, ja sigui a persones pròximes o a organitzacions socials.Davant la necessitat de realitzar compres, Consum recomana elaborar un pressupost previ adequat a la despesa disponible o recordar que "marca no sempre és sinònim de major qualitat".A més, recomana comprar de forma escalonada, conservar el tiquet de compra, i preguntar sobre la possibilitat de canviar l'article, ja que els establiments no tenen l'obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, tret que així ho anunciïn.S'aconsella verificar que els materials i productes portin el marcatge CE i que l'etiquetatge correspongui a la naturalesa i les característiques del producte i llegir detingudament les instruccions d'ús per comprovar que s'ajusta a les necessitats i als nens.Consum aconsella també optar per productes respectuosos amb el medi ambient i de comerç just.Si es realitzen compres per Internet, es recomana fer-ho en llocs segurs (https + tancat amb clau tancat o una clau) i es recorda que el client té un termini de 14 dies per desistir de la seva compra sense penalització i sense al·legar cap causa.La Direcció general de Consum destaca que totes les empreses tenen l'obligació de disposar de fulles oficials de reclamació i denúncia, i que és garantia triar una empresa adherida al sistema arbitral de consum.Així mateix, es recomana a les famílies informar-se sobre el Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2019-2020.

