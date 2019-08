Iglesias carrega contra Sánchez pel calendari de la investidura i l'acusa no voler negociar

Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10.



Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos:



A) Quiere elecciones y no busca acuerdos



B) Pretende negociarlo todo en el último minuto



¿Es esto responsable? pic.twitter.com/QP7212oNc2 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 31, 2019

Pablo Iglesias atia el foc entre ell mateix i el president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez. Iglesias ha lamentat, en una intervenció a Twitter, que Sánchez no els ha contactat "en tot l'agost", i que tampoc no té previst trobar-se amb representants d'Unides Podem fins al dia 10 de setembre. I ha raonat que "si la investidura només pot ser entre el 17 i el 20", o bé Sánchez "vol eleccions i no busca acords", o bé "pretén negociar-ho tot en l'últim minut".Si, com afirma Iglesias, el president espanyol no es reuneix amb Podem fins al 10 de setembre, només quedaria poc més d'una setmana perquè tots dos negociessin: el dia 23 és la data límit en què s'han de convocar noves eleccions si no s'ha investit president, per la qual cosa la investidura s'hauria de celebrar durant la setmana anterior.

