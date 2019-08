Llibertat provisional per al mosso de l'agressió sexista a la Diada de Sant Fèlix

L'agent dels Mossos d'Esquadra detingut com a presumpte autor de l'agressió sexista a la periodista Clàudia Climent en la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès ha estat posat en llibertat provisional per la jutge del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la ciutat. La magistrada ha imposat al detingut les prohibicions de comunicar-se amb la víctima i d'acostar-se'hi a menys d'un quiilòmetre.A més de la via penal, el cos dels Mossos ha obert un procés intern per determinar el futur de l'agent dins del cos policial. L'home va ser detingut hores després de la jornada castellera, acusat d'un delicte d'abús sexual.La reportera víctima de l'agressió havia denunciat que un casteller va grapejar-li el cull i li va mossegar l'orella, mentre cobria a peu de plaça la jornada castellera.Tant la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) com diverses colles, a títol particular, han condemnat els fets

