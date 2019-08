El Barça no passa de l'empat amb l'Osasuna (2-2)

Nova ensopegada del FC Barcelona a la Lliga, en què va debutar amb derrota. Ara, al camp de l'Osasuna, on els de Valverde no han pogut passar de l'empat. L'única bona notícia per als blaugrana, el debut com a golejador de la seva nova perla, Ansu Fati, que s'ha convertit en el jugador més jove en la història del club que marca a la Lliga El partit ja ha començat malament per als blaugrana quan, en el minut 7, l'Osasuna s'ha avançat amb gol de Roberto Torres. Ha continuat pitjor en el primer temps, en què els homes de Valverde no han xutat entre els tres palsSemblava que millorava l'escenari per al Barça amb els canvis al descans. Els dos incorporats han marcat, Ansu Fati i Arthur, i es preveia una victòria a domicili. Però un altre gol de Roberto Torres, de penal, en el 81, ha segellat l'empat.

