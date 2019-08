JxCat veu «perfectament compatible» un govern de concentració i la investidura de Puigdemont per respondre a la sentència

JxCat veu "perfectament compatible" formar un govern de concentració sobiranista que enforteixi la Generalitat i, a més, tornar a investir Carles Puigdemont. Diverses fonts de la formació consultades per l'ACN remarquen que la resposta a la sentència de l'1-O ha de ser "unitària" de tot el sobiranisme, i avisen que el paper institucional ha de tenir un paper "primordial". El president de Parlament, Roger Torrent, ha proposat -en una entrevista a l'ACN- un govern de concentració amb comuns i CUP. Al seu torn, el president del Govern, Quim Torra, ha tornat a posar damunt la taula la investidura de Puigdemont , segons fonts de Palau consultades.Diversos electes de JxCat, entre diputats al Parlament i al Congrés, troben "encertat" que es torni a plantejar la investidura de Puigdemont. Alhora, consideren que un govern de concentració que serveixi per enfortir la Generalitat seria "potent" de cara a afrontar els propers mesos, després de la sentència del Suprem.El parlamentari de JxCat Francesc de Dalmases ha publicat dos tuits en aquesta línia. A més, recorda que l'exconsellera de Cultura i ara diputada al Congrés Laura Borràs ja va proposar fa dues setmanes un govern de concentració. Dalmases troba "encertadíssima" la "proposta cívica, pacífica i democràtica" de tornar a intentar investir Puigdemont, com a resposta a la sentència.Des de JxCat sí que allunyen l'escenari de la repetició electoral. Defensen que unes noves eleccions podrien allunyar la unitat de l'independentisme.En paral·lel, Suïssa acull des de divendres una reunió de l'independentisme per preparar la Diada i la resposta a les sentències, amb els propis Torra i Puigdemont, a més de Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel (CUP) i representants de l'ANC i Òmnium.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor