L'Aragó cessa un alt càrrec acabat de nomenar per participar en un acte independentista

El gobierno de Javier Lambán y Arturo Aliaga nombra director general a Bruno Pérez. Entre sus 'hitos' más recientes figura la organización de un encendido masivo de velas en 2017 para formar una inmensa estelada, en vísperas del referendum del 1-O. Aún no asamos y ya pringamos. pic.twitter.com/aY1xj8YGJv — Daniel Pérez Calvo (@DanielPerezCs) August 30, 2019

Persecució ideològica, i narrativa criminal: "presumpta antiga relació amb l'independentisme". Com si fos amb el terrorisme o el narcotràfic. "Destituido un director general del gobierno de Aragón por su presunta antigua relación con el independentismo" https://t.co/lza6BMC1hM — Carles Puigdemont (@KRLS) August 31, 2019

La consellera de Ciència, Universitat i Societat del Coneixement del govern de l'Aragó, Maru Díaz (Podem), va cessar aquest divendres de forma fulminant Bruno Pérez, a qui havia nomenat com a director general del seu departament només 24 hores abans, per haver participat en un acte independentista a Llívia (Cerdanya), abans del referèndum de l'1-0.El cessament es va produir després que el diputat al Congrés de Ciudadanos Daniel Pérez Calvo publiqués a Twitter una imatge de Pérez, també artista plàstic, davant un muntatge seu en què desenes d'espelmes litúrgiques formen una estelada.Aquest dissabte, l'expresident de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, s'ha fet ressò del cas, i n'ha criticat el tractament informatiu que n'ha donat La Vanguardia, per haver usat l'expressió "presumpta relació amb l'independentisme", com si fos un cas de "terrorisme o narcotràfic", segons ha expressat.

