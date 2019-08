Detonen l'objecte de la platja de Badalona

L'armada espanyola ha descartat aquest dissabte a la tarda que l'objecte detectat a la platja del Cristall de Badalona fos un explosiu, i ja s'ha reobert la zona al públic. Poc després de dos quarts i mig de quatre, els membres de l'armada han confirmat que no hi havia cap artefacte de la guerra ni explosius al mar, sinó de fet fins a cinc pilones de formigó d'una antiga estructura.La platja ja és accessible i, en l'operació per analitzar els objectes sospitosos finalment no ha calgut, tampoc, tancar el trànsit ferroviari, com s'havia apuntat. En observar les cinc pilones, els experts només han tingut sospites amb una, i han decidit fer una petita detonació a 25 metres de la platja que ha resultat imperceptible des de la platja.Finalment, doncs, l'armada no s'ha endut els objectes sospitosos mar endins per detonar-los, com havia indicat inicialment, aquest migdia el tinent naval de la Guàrdia Civil de la unitat de Cadis, Carlos García Barrios.La platja es va tancar divendres després que una persona avisés que havia localitzat un objecte sospitós.

