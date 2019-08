L'agressor sexista d'una periodista a la Diada de Sant Fèlix és mosso

El presumpte autor de l'agressió sexista a la periodista Clàudia Climent en la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès és un agent dels Mossos d'Esquadra, segons han confirmat fonts del cos.Segons les mateixes fonts, a banda de la via penal, s'obrirà un procés intern per determinar el futur de l'agent dins del cos policial. L'home va ser detingut hores després de la jornada castellera i ha passat a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca aquest dissabte, acusat d'un delicte d'abús sexual.La reportera va denunciar que un casteller va grapejar-li el cull i li va mossegar l'orella, mentre cobria a peu de plaça la jornada castellera.Tant la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) com diverses colles, a títol particular, han condemnat els fets

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor