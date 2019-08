Trànsit tramita 12.800 sancions a conductors per ús del mòbil aquest 2019

Juli Jendrau, durant l'entrevista a Europa Press Foto: Europa Press

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tramitat fins al 23 d'agost d'aquest any 12.805 expedients sancionadors a conductors per usar el mòbil o altres sistemes de comunicació al vehicle. Aquesta xifra representa un 86,8% del total dels 14.755 expedients oberts per distraccions aquest 2019 a les carreteres catalanes.En una entrevista d'Europa Press, el director del SCT Juli Gendrau ha demanat responsabilitat als ciutadans i ha recordat: "Podem posar més sancions, les carreteres poden ser més segures, els vehicles poden ser més segurs, però qui acaba decidint si respondre el Whatsapp o mirar Twitter és el conductor".Les sancions per ús del mòbil han anat a l'alça en els últims anys: el 2016 es van obrir 20.700 expedients d'aquest tipus -un 86,6% del total de 23.912 expedients per distraccions en general-, el 2017 va haver-hi 20.987 -un 87,6% de 23.945- i el 2018 van ascendir a 24.026 -un 87,7% de 27.385-.Gendrau ha lamentat que, a pesar que "aquesta pressió al ciutadà augmenta", també pugen els accidents amb víctimes causats per distraccions -principalment per ús del mòbil, el GPS o altres dispositius electrònics-.Segons dades del SCT, fins al 30 de juny de 2019 hi ha hagut 1.123 accidents amb víctimes -morts, ferits greus i/o lleus- a causa de distraccions, un 30,44% del total de sinistres amb víctimes.En els primers sis mesos de 2018, va haver-hi 1.094 accidents amb víctimes causats per distraccions, la qual cosa va suposar un 28,9% del total de sinistres amb víctimes.Gendrau ha destacat que "moltes vegades són accidents fatals" amb col·lisions amb la part posterior d'altres vehicles o sortides de via, i ha recordat un sinistre de juliol a la C-17 en el qual amb un conductor que presumptament estava mirant un vídeo al seu mòbil i circulava amb excés de velocitat va xocar amb un motorista que va acabar morint.Ha insistit a apel·lar als conductors i als ocupants, ha subratllat que "la decisió final de respondre el telèfon és de cada persona, i ha explicat que el SCT realitzarà una campanya de conscienciació sobre l'ús del mòbil al volant.També ha recordat que, des de l'augment de la sinistralitat en el primer trimestre de 2018, s'han activat els cotxes camuflats de Mossos d'Esquadra, controls en punts amb alta accidentalitat i aquest any un helicòpter.

