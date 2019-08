Els castellers condemnen l'agressió sexista a una reportera en la Diada de Sant Fèlix

Tot el nostre suport a la @claudiaclim. Condemnem enèrgicament l'agressió sexista que va viure ahir a #SantFelix2019. No podem permetre ni justificar de cap manera que aquests fets tinguin lloc en el Món Casteller ni enlloc!#castelleres #castellers https://t.co/GYqPesrj4I — Colla Vella (@collavella) August 31, 2019

Rebuig unànime del món casteller a l'agressió sexista denunciada per una periodista que cobria la Diada de Sant Fèlix aquest divendres a Vilafranca del Penedès. La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha condemnat "enèrgicament" els fets.En una anotació a Twitter recollida per Europa Press, la CCCC ha explicat que estan atents a la situació i col·laboren amb les parts implicades i amb les autoritats policials i judicials."Hem fet arribar el nostre suport i disposició a la Clàudia. Des de la Comissió d'Equitat hem de fer moltíssima feina", ha afirmat la coordinadora, que ha assegurat que treballaran per evitar que es repeteixin fets com aquests.Diverses colles han condemnat també els fets a títol individual, incloent-hi els amfitrions, els Castellers de Vilafranca, i la resta de colles que van participar en la jornada castellera.

