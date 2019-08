Centenars de milers de britànics surten al carrer contra la dissolució del parlament

Alguns dels cartells demanen "defendre la democràcia". Foto: Europa Press

Centenars de milers de persones han sortit als carrers de diverses ciutats del Regne Unit per protestar contra la decisió presa pel primer ministre del país, Boris Johnson, de dissoldre el parlament britànic abans de la data límit per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, el proper 31 d'octubre.Encara que la decisió presa per Johnson entra dins de la legalitat, els crítics exigeixen que introdueixi una excepció donada l'extraordinària importància de la situació, tenint en compte el constant rebuig del parlament als diferents plans per a la sortida del Regne Unit de la UE presentats per l'anterior govern de Theresa May.Destacats polítics laboristes com el canceller "a l'ombra", John McDonnell, es dirigiran als presents a les portes de l'oficina del primer ministre, a Downing Street, mentre que el líder del partit, Jeremy Corbyn, ha donat el seu ple suport."Vull animar tothom a unir-se a les manifestacions d'aquest dissabte", ha declarat Corbyn. "La indignació que Boris Johnson ha provocat en suspendre la democràcia ha estat ensordidora", ha afegit.De moment hi ha protestes previstes a Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool, Newcastle, Bristol, Glasgow i Swansea, a les quals se sumaran més de 80 marxes al llarg de la setmana vinent.Un dels grups organitzadors, Momentum, ha denunciat Johnson per "aprofitar-se d'un buit en aquest fallit sistema democràtic que tenim per impulsar un acord de Brexit que anteposa la seva relació amb Donald Trump per sobre de tot", ha denunciat la coordinadora de l'organització, Laura Parker.El cap de setmana passat, durant la cimera del G7 a Biarritz (França), Johnson va usar la possibilitat d'aconseguir un acord comercial específic amb els Estats Units per convèncer la població que el país seria capaç d'absorbir l'impacte d'una sortida de la Unió Europea.Scotland Yard ha avançat en un comunicat que està preparant "un pla proporcionat" i ha avisat que qualsevol incident "serà respost de la manera apropiada".

