VÍDEO El català Pau Capell guanya l'Ultra Trail del Mont Blanc

Arrivée du vainqueur de l'UTMB® 2019 : Pau CAPELL pic.twitter.com/p6I7njiQ2w — UTMB® (@UTMBMontBlanc) August 31, 2019

Pau Capell, en la darrera ascensió de l'UTMB 2019 Foto: Ultra Trail World Tour

Pau Capell s'ha convertit aquest dissabte al migdia en el nou campió de l' Ultra Trail del Mont Blanc , la cursa de muntanya més important del món. El corredor català ha protagonitzat una cursa memorable amb un domini impressionant davant el vigent campió, Xavier Thevenard, i ha completat en solitari tota la prova per entrar triomfal a Chamonix. Un somni complert i la consagració definitiva en el millor escenari possible com el millor corredor de llarga distància del món.L'exhibició de Pau Capell ha sigut increïble fins al punt que des del quilòmetre dos de la cursa ja no ha vist cap més corredor fins a la meta. La pluja ha fet acte de presència aquest divendres a la tarda a Chamonix però no ha aconseguit rebaixar els ànims dels 2.543 corredors inscrits a la prova reina de l'UTMB. La sortida èpica de la cursa ja és un tret d'identitat indissociable de la localitat alpina i a les sis en punt els crits d'eufòria de la sortida han donat pas a la cursa de 170 quilòmetres i 10.000 metres de desnivell positiu que encercla el Massís del Mont Blanc.El xinès Min Qi ha corregut els primers metres al capdavant, però abans de la sortida del poble Pau Capell i el neozelandès Scott Hawker ja l'acompanyaven en un primer grup capdavanter. En l'entrada al bosc, en un sender ple de bassals, el xinès es va aturar per fer les seves necessitats i uns metres després Hawker va fer exactament el mateix. Era el quilòmetre 2 de l'Ultra Trail Mont Blanc i Pau Capell es va quedar sol al capdavant de la prova. Lluny de frenar, el català va seguir el seu guió de cursa i va tirar amb força... fins a Chamonix.En una prova tan llarga i exigent com aquesta és normal tenir baixades en el rendiment, dubtes i contratemps, però Pau Capell ha semblat determinat en tot moment i amb un ritme constant que perseguia l'objectiu ambiciós de baixar de les 20 hores independentment de les tàctiques que seguissin els seus rivals. El cert és que se l'ha vist tan sencer després de la primera ascensió a Saint Gervais com en la darrera pujada de la cursa a La Tëte aux Vents. Un espectacle sublim.Per darrere, els rivals s'han anat alternant en els primers quilòmetres cedint cada cop més temps fins que Xavier Thevenard ha activat el seu metrònom clàssic a l'UTMB i ha mantingut el desavantatge al voltant dels 20 minuts durant hores i hores. El francès és tricampió de la prova i coneix perfectament el recorregut i probablement confiava que l'alt ritme de Capell li acabés complicant la vida en el tram final de la cursa, però el defalliment no ha arribat i aquest any Thevenard, un corredor brillantíssim, s'ha hagut de conformar en ser el primer dels perseguidors a molta distància de la resta d'atletes d'elit presents a la cursa.Durant el recorregut, en els diferents punts d'avituallament, Pau Capell ha comptat amb l'ajuda constant de la Marta, la seva parella, un imprescindible suport logístic, nutricional i emocional, i durant les dues primeres hores de curses (on anava xocant les mans a tothom que li demanava als vorals dels senders) i especialment durant els passos matinals per localitats com Vallorcine ha brillat amb força el suport dels aficionats catalans presents a la cursa. Entre ells, Núria Picas, que li llançava un missatge potent: "Amb seny, Pau! Vinga, a fer història!". En aquest punt Thevenard ja cedia més de mitja hora. D'aquí a la meta, una petita relliscada sense cap conseqüència camí de La Flégère ha estat l'ensurt més "important" per al català.Una baixada final rapidíssima per completar al cursa mobilitzant els aficionats per fer un passadís estret i poder xocar les mans amb tothom regalant un autèntic xou ple d'alegria als milers d'aficionats presents a Chamonix, parar-se a la meta per ensenyar el logo de The North Face i fondre's amb una llarga abraçada amb la seva parella. Al final, un temps brillant de 20 hores, 19 minuts i 7 segons.El català ha tingut paraules d'agraïment per al públic: "Ha sigut un día increïble, una cursa molt dura, tota l'estona anant sol. Ha sigut extraordinari rebre el vostre suport. No he fet res per a vosaltres i ho heu donat tot per mi". Capell ha recalcat que ha complert un somni: "Els superherois no existeixen, i si n'hi ha, són els meus pares, que m'ho donen tot. L'any ha sigut bonísisim, però potser l'any que ve va molt malament. L'important és tocar de peus a terra quan les coses no funcionen. Això d'avui és un somni per a mi. Fa set anys mirava l'UTMB des de l'ordinador de casa i somiava amb aquest moment. Tot ha anat molt bé, he fet els temps que pensava que podia fer i els anava clavant durant la cursaPau Capell és el tercer corredor català que aconsegueix la victòria a l'Ultra Trail del Mont Blanc després del triplet de Kilian Jornet (2008, 2009 i 2011) i la victòria de Núria Picas el 2017. Un triomf que Pau Capell anhelava com cap altre i que el confirma com una gran estrella de les ultratrails. El vigent campió de l'Ultra Trail World Tour repetirà títol aquest 2019 (amb victòries també a la Transgrancanaria, la Patagonia Run i la Mozart 100) i completa un cercle magnífic a l'UTMB: 6è a la CCC, el 2015, campió de la TDS el 2016, 6è de l'UTMB el 2017, 3r de la CCC l'any passat, campió en majúscules de l'UTMB aquest 2019.Pau Capell és el primer campió de l'UTMB que ha liderat la cursa en solitari des de l'inici fins al final. En una cursa on és complicat comparar registres per la distància canviant i les diferents condicions meteorològiques, ha corregut força més ràpid que en edicions precedents (més enllà de la batalla de 2017) i ha protagonitzat una de les grans exhibicions històriques de la cursa. Sens dubte, aquest any Pau Capell l'ha feta grossa a Chamonix.

