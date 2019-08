Mor una noia menor d'edat en un accident de moto a Granollers

Una noia ha mort aquest dissabte a les 7 del matí al patir un accident de moto a la corba que enllaça la N-152a amb la C-17 a Granollers. Per causes que s'estan investigant, el vehicle on viatjava com a acompanyant C. Z. C., menor d'edat i veïna de Martorelles, ha sortit de la via. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit menys greu i l’han traslladat a l’Hospital de la Vall d’Hebron.Amb aquesta víctima, són 118 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de CatalunyaArran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

