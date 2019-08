VÍDEO S'entrega un atracador que havia robat nou farmàcies en 15 dies a Barcelona

Ingressa a presó el presumpte autor de 9 atracaments a farmàcies de Barcelona https://t.co/NiygpDZhHC pic.twitter.com/iWWJrhLS8L — Mossos (@mossos) August 31, 2019

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver comès en 15 dies nou robatoris amb intimidació en nou farmàcies de Barcelona. El sospitós es va entregar a comissaria en saber que la policia el tenia identificat.En un comunicat aquest dissabte, els Mossos han informat que la detenció es va produir el dimecres, quan el presumpte atracador es va personar a les dependències policials acompanyat del seu advocat, i el jutge ha decretat el seu ingrés a la presó preventiva.Després d'accedir a les farmàcies sense aixecar sospites, l'home intimidava el personal amb una arma blanca perquè li lliuressin la recaptació, o retirava ell mateix diners en efectiu de les caixes registradores. No obstant això, en abandonar l'establiment el presumpte lladre demanava disculpes pel robatori.Els investigadors van poder identificar-lo gràcies a les imatges captades per les càmeres de videovigilància, després de la qual cosa els agents van recaptar més dades sobre el seu entorn més directe.

