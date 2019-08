Els comuns, «disposats a parlar» del govern de concentració si porta «justícia social»

El diputat d'En Comú-Podem i secretari primer de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, s'ha mostrat "disposat a parlar" i no ha tancat la porta al govern de concentració sobiranista com a resposta a la sentència que ha proposat pel president del Parlament, Roger Torrent. "Abans, però, hauríem d'estudiar com sortir de la judicialització arbitrària, regressiva i absurda que va provocar el PP i arribar a acords per avançar sobre justícia social i democràcia", ha precisat Pisarello, en una entrevista al Via Lliure de RAC1 "Si aquestes dues coses estan damunt la taula, estem disposats a parlar-ne", ha puntualitzat el diputat d'En Comú-Podem, que ha matisat que no havia escoltat la proposta concreta de Torrent.Pisarello ha explicat també que l'objectiu principal de la formació és evitar uns nous comicis a l'estat espanyol. "Hem d'intentar evitar per totes les vies que hi hagi noves eleccions", ha reflexionat en veu alta el diputat, que ha assegurat que és "una bona notícia" que es comenci a parlar de programa."Les dretes estan fent la seva feina i tenim l'obligació de posar-nos d'acord per plantejar una alternativa", ha constatat el secretari primer de la Mesa del Congrés. "És una bona notícia que es comenci a parlar de programa però és insuficient parlar només d'acord programàtic. Creiem que la millor garantia per complir-lo és que siguem al govern", ha insistit Pisarello, que ha trencat una llança a favor del president espanyol en funcions. "Intento entendre l'enrocament de Sánchez."El partit socialista no està acostumat a governar amb coalició i li agradaria govern sol... però una cosa són els desitjos i una altra els fets tossuts", ha assenyalat el diputat d'En Comú-Podem, que finalment ha carregat contra les veus crítiques dins el PSOE i partidàries d'una aliança amb Cs. "M'estimo més no escoltar tant els policies dolents i centrar-me en la gent que aposta per fer coses", ha ironitzat.

