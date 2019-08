Torrent i Torra topen per la resposta a la sentència de l'1-O

Les dues màximes autoritats institucionals del país s'han pronunciat aquest dissabte al matí sobre quina ha de ser la resposta a la sentència del Tribunal Suprem, que es preveu dura. I no ho han fet de forma coincident, exhibint les diferències estratègiques entre ERC i JxCat. El primer en moure fitxa ha estat el president del Parlament, Roger Torrent, que en una entrevista a l'ACN ha advocat per un govern de concentració sobiranista. Poques hores després, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a posar sobre la taula la possibilitat d' investir Carles Puigdemont. La disparitat de propostes entre Torrent i Torra és un capítol més de les diferències estratègiques que arrossega des de fa mesos el Govern i que afecta de ple la resposta a la sentència al veredicte de l'alt tribunal espanyol. Aquest mateix cap de setmana s'hi està provant de posar remei en una nova cimera independentista a Ginebra La investidura de Puigdemont ha estat, precisament, un dels punts més calents en la relació entre els socis de Govern, i ha fet que els postconvergents posin Torrent al punt de mira. La primera negativa, mesos enrere, del president de la cambra a investir a distància l'expresident a l'exili per "manca d'efectivitat" i per la pressió de la justícia espanyola va topar de ple amb els interessos de JxCat i va obrir una profunda crisi de confiança.Torra sosté que totes les institucions hauran de liderar la reacció a la sentència, també el Parlament, en el marc d'un període de "confrontació democràtica" amb l'Estat. En canvi, Torrent -que no descarta noves eleccions- és partidari de trobar una fórmula compartida que permeti encaixar el 80% de la societat, amb "un vessant social, un discurs antirepressió i una voluntat de solucionar democràticament el conflicte". La proposta passaria per oferir als comuns i a la CUP integrar-se a l'executiu. Altres veus d'ERC, com ara Oriol Junqueras o Joan Tardà, han advocat per anar directament a eleccions.El president del Parlament considera que el govern de concentració traslladaria un missatge polític "claríssim" no només al país sinó també a l'Estat. El president de la cambra defensa que aquesta mesura enfortiria les institucions i ajudaria a forçar Madrid a asseure's a negociar el "referèndum inevitable".El president de la Generalitat insisteix des de fa mesos que qualsevol veredicte que no sigui l'absolució haurà de tenir una resposta democràtica basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació tot i que no ha concretat la fórmula. Té la intenció d'exposar la seva proposta al Parlament, un cop es coneguin les sentències de l'1-O.

