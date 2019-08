Torra avisa Torrent que es prepari per si s'ha d'investir Puigdemont com a resposta a la sentència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat el president del Parlament, Roger Torrent, que es prepari per si la cambra catalana ha d'investir Carles Puigdemont com a resposta a la sentència de l'1-O. Així ho han explicat a l'ACN fonts del Govern, després que la màxima autoritat de la cambra catalana hagi apostat per un govern de concentració sobiranista com a reacció al veredicte del Suprem.Torra sosté que totes les institucions hauran de liderar la reacció a la sentència, també el Parlament, tenint en compte la possible condemna contra diputats escollits per aquesta legislatura. El cap de l'executiu català insisteix que Parlament i Generalitat hauran de liderar amb l'exemple en el període de "confrontació democràtica".Així, des de Palau reiteren que la resposta a les sentències interpel·larà tothom, també Torrent i el Parlament, així com tots els representants polítics. Torra insisteix des de fa mesos que qualsevol veredicte que no sigui l'absolució haurà de tenir una resposta democràtica basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació. El president té la intenció d'exposar la seva proposta al Parlament, un cop es coneguin les sentències de l'1-O.De fet, Torra manté des del juny una ronda de contactes amb partits, entitats, sindicats i patronals per trobar un fil comú a aquesta resposta a les sentències, en cas que no siguin absolutòries. En aquesta línia el Consell per la República també ha mantingut trobades per buscar unitat estratègica, a més d'altres reunions més discretes que ha encapçalat el mateix Torra.En paral·lel, aquest divendres ha començat una nova cimera independentista a Suïssa amb representants de JxCat, ERC, CUP, ANC i Òmnium, encapçalada pel mateix president, amb Puigdemont i la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor