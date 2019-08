La protesta pels preus irrisoris del raïm arribarà fins a les grans caves

Caves Freixenet a Sant Sadurní d'Anoia



Santi Vallès, president de l'Associació de Viticultors del Penedès; No ens mirem el melic; mirem pel sector en general i fem una aturada simbòlica. Si no collim, no mengem, i no podem arribar a finals d'any

Protesta dels viticultors davant de l'INCAVI.

que arribarà a ser fins i tot de només 30 cèntims el quilo (per sota del preu de cost). Per al pròxim dijous 5 de setembre mantenen una aturada al Penedès per evidenciar el malestar davant de les grans caves com Freixenet i Codorniu.La convocatòria és de no collir ni lliurar el raïm als cellers que el compren. Els pagesos reconeixen que la mesura tindrà un caràcter simbòlic, perquè amb la collita iniciada les grans caves no s'han avingut a apujar els imports previstos enguany, però volen que la mobilització no passi desapercebuda Sota el lema, els viticultors estan convocats al Cementiri de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) i a partir de les 10.00 h es desplaçaran per fer sentir la seva veu davant de grans cellers i institucions. Els participants també duran tractors per fer-se més visibles i animen tothom quea mostrar el seu suport, explica el president de l'Associació de Viticultors del Penedès, Santi Vallès.També secunden la convocatòria Unió de Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), i les tres organitzacions insten a la participació de viticultors i de cooperatives., afirmen a través d'un missatge que han difós a través de les xarxes socials.Preveuen dur la protesta fins al davant de les grans caves com Freixenet, empresa ara sota la batuta de l'alemanya Henkell, i de Codorniu, ara en mans del fons d'inversió nord-americà Carlyle. Les mobilitzacions dels pagesos van iniciar-se a mitjans d'agost després que Freixenet facilités els preus que pensa pagar enguany, i que són 30 cèntims el quilo per al macabeu, el xarel·lo i la parellada collits a màquina (els tres raïms del cupatge clàssic del cava).Jaume Serra (del grup García Carrión, i amb bodega a Vilanova i la Geltrú, al Garraf) és l'altre gran comprador de raïm juntament amb Freixenet i pagarà uns 33 cèntims, mentre que a Codorniu els preus parteixen dels 35 cèntims.Tot plegat ha motivat que s'obri una reflexió global inèdita en el sector, si bé per ara els viticultors tenen poc marge de maniobra, com es va evidenciar el 22 d'agost en la cimera que va convocar la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà , per mirar d'acostar posicions entre pagesos i grans cellers.L'únic compromís compartit per part de tothom que va sortir de la cimera va ser que no s'hauria de repetir aquest escenari de preus baixos, però els cellers es neguen a debatre cap increment significatiu en aquesta verema i les solucions de cara a les següents es plantejaran a partir del novembre, un cop s'hagi acabat la collita d'enguany.Els viticultors van sortir de la reunió assumint que no hi ha cap altra sortida, i valorant que si emprenen alguna acció contundent, com no collir el raïm, encara es veuran més perjudicats perquè no podran vendre'l i de retruc no tindran ingressos., defensa Vallès, i reflexiona sobre què implicaria deixar el raïm als ceps., recalca.

