El proveïdor de tonyina dels DIA limita a una sola llauna l'origen del brot de botulisme

El proveïdor de tonyina de DIA limita a una sola llauna "manipulada prèviament a ser analitzada" el brot per la toxina botulínica , potencialment mortal. A través d'un comunicat, l'empresa gallega Frinsa assegura que els anàlisis de la resta del lot han sigut satisfactoris i que així ho ha acreditat la Xunta de Galícia.L'empresa defensa que les seves instal·lacions compleixen "controls estrictes" de qualitat i de seguretat alimentària. L'empresa assegura que els seus productes tenen les "màximes garanties més enllà de les legalment exigides" i afegeix que la idoneïtat dels processos d'elaboració han estat acreditats per part de l'administració.S'han retirat llaunes de tonyina d'oli de girasol de la marca DIA de Catalunya, Asturies, Castella i Lleó, Aragó, La Rioja, Múrcia, Navarra, Castella-La Manxa i València per contenir la toxina botulínica.A través d'un comunicat, l'Agència Espanyola de Seguretat alimentària i Nutrició ha informat que el passat 9 d'agost va rebre una notificació de la comunitat autònoma de Castella i Lleó sobre un brot d'intoxicació alimentària associat al consum de tonyina en conserva d'una amanida russa. En conseqüència s'ha localitzat i immobilitzat "de manera preventiva" el producte sospitós de ser el causant del brot. De moment s'han registrat quatre afectats i tres d'ells ja tenen l'alta hospitalària.

