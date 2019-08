El PSC sí que assistirà als actes oficials de la Diada

Miquel Iceta ha confirmat la presència del PSC a la Diada. "I és clar que participarem, perquè és nostra com aquest país és nostre i animo a tots els catalans a participar", ha reblat Iceta. El primer secretari del PSC ha demanat que sigui una Onze de Setembre "de tots" i ha carregat contra Ciutadans per ser un partit que "opta per l'enfrontament i la crispació".Iceta ha demanat "prudència i contenció" a Lorena Roldan que aquest divendres ha confirmat que el seu partit no participarà en els actes de la Diada . Iceta ha lamentat que Roldan vegi el PSC com un partit que ha abandonat el constitucionalisme però li recorda que si haguessin fet cas al que deia la formació taronja, l'alcalde de Barcelona i el president de la Diputació de Barcelona serien independentistes.El líder socialista ha destacat que Ciutadans és un partit que quan "sembla que pot tenir un lideratge, els seus líders marxen". Iceta considera que la formació de Lorena Roldan busca "la crispació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor