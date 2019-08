El president del Parlament, Roger Torrent, aposta per un govern de concentració sobiranista com a resposta a la sentència de l'1-O. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Torrent ha assenyalat que el cap del Govern, Quim Torra, ha de tenir "forçosament" aquesta fórmula sobre la taula i que, si es dona l'ocasió, s'ha de poder materialitzar. Ara bé, creu que no s'han de descartar altres possibilitats, com unes eleccions.El govern de concentració, "una bona fórmula", representaria "el 80%" de la societat i comptaria amb aquells que comparteixin una "agenda republicana", amb un vessant social, un discurs antirepressió i una voluntat de solucionar democràticament el conflicte. Aquesta opció serviria per a "enfortir" la institució i, alhora, fer visible "la foto del 3-O", segons relata la màxima autoritat de la cambra catalana.La sentència representarà el final d'un cicle polític i n'obrirà un altre, segons Torrent, on caldrà enfortir les institucions i els lideratges. Una opció que el president del Parlament posa sobre la taula és un govern de concentració que impliqui "la gran majoria de catalans, el 80%, que estan en contra de la repressió i que volen una solució democràtica". Aquesta opció, segons aquests criteris "d'agenda republicana", inclourien els comuns i la CUP.Torrent considera que el govern de concentració traslladaria un missatge polític "claríssim" no només al país sinó també a l'Estat. El president de la cambra defensa que aquesta mesura enfortiria les institucions i ajudaria a forçar Madrid a asseure's a negociar el "referèndum inevitable". El president creu que cal coordinar aquestes majories per ser "guanyadors" i, més enllà de parlar d'una hipotètica desobediència institucional, aposta per definir quina és "l'estratègia per a interpel·lar a aquesta majoria més àmplia".Si el govern de concentració "no és possible, les eleccions no es poden descartar", ha asseverat. De fet, ha assenyalat que les possibles alternatives no depenen només del Parlament, sinó del conjunt de forces sobiranistes i del Govern, "especialment de Torra". De totes maneres, Torrent defensa que cal apostar per aquella idea que acabi generant més consens entre el sobiranisme.El president del Parlament creu que la reacció al veredicte del Tribunal Suprem s'ha de reflectir al carrer, també jugant amb la incidència política en la governabilitat de l'Estat espanyol i des de la plana internacional, on els "exiliats tenen vies de connexió per treballar-hi". També els presos són "agents polítics importants" que han de participar en el rumb de l'independentisme.Sobre una nova etapa de desobediència civil, Torrent defensa que l'independentisme té "molt clar" que la resolució del conflicte serà "dialogat i negociat" i en un marc "multilateral". Ara bé, reconeix que, "evidentment", s'hauran de prendre decisions que no comptin amb el consentiment de l'Estat "per a arribar a un estadi final del conflicte multilateral"."Convé més un govern PSOE-Podem que puguem condicionar, o unes noves eleccions amb el risc de la triple dreta?", conclouDe cara a la possible segona sessió d'investidura de Pedro Sánchez, Torrent ha lamentat que "poques coses han canviat" des de principis d'estiu i que no han vist "cap gest" en els socialistes cap a Catalunya.Tot i això, reclama una "reflexió estratègica" de què afavoreix més al moviment a curt i mitjà termini. "Què ens convé més, un govern del PSOE i Podem en minoria, susceptible de ser condicionat pels independentistes al Congrés, o unes noves eleccions amb el risc que governi el tripartit ultra?", ha reflexionat.Torrent rebutja el "com pitjor, millor" i creu que per a resoldre el conflicte "cal ser actius": "No n'hi ha prou amb picar-nos al pit, perquè probablement estem expulsant una part de la gent que ens ha seguit fins aquí", ha apuntat, fent una crida a ser "prou hàbils i intel·ligents" per també sumar més partidaris.

