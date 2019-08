Una periodista denuncia agressions sexistes mentre treballava a la Diada de Sant Fèlix

10. Algú li ha fet fotografia. Repeteixo: m'agrada la meva feina i la vull seguir exercint. Magraden les diades, la gresca i la cervesa. El que no m'agrada és sentir-me com una nina de plàstic durant la meva jornada laboral. NI MAI. — Clàudiaclim🎗️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

8. Algunes persones al cap d'una estona (que no tinc situades) s'han començat a fer fotografies amb mi sense que jo en tingués ganes. M'han agafat per tot arreu. — Clàudiaclim🎗️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

11. Està denunciat. Agraeixo tot el suport i amor que he rebut aquesta tarda. — Clàudiaclim🎗️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

@laxarxa es personarà en aquesta causa, ampliant la teva denuncia @claudiaclim , tal i com els nostres serveis jurídics estableixin. — Francesc Pena (@francescpena) August 31, 2019

"Un casteller m'ha agafat per la cintura i grapejant-me el cul, m'ha mossegat i llepat l'orella esquerra". Aquest és un fragment del relat que ha compartit la periodista @claudiaclim -així és el seu usuari de Twitter- a les xarxes socials. Aquest divendres va cobrir, a peu de plaça, la Diada de Sant Fèlix amb La Xarxa i va ser víctima de diverses agressions sexistes. Els Mossos d'Esquadra van identificar el presumpte agressor i el van traslladar a dependències policials.A part de l'acció destacada a l'inici d'aquest text, la qual la mateixa periodista atribueix a un home d'entre 50 i 60 anys que hauria estat fotografiat, el fil de piulades detalla com un altre home -"amb polo vermell"- va agafar-li el micròfon inalàmbric per llepar-lo i mossegar-lo. D'altres persones van fer-se fotos amb ella sense que ella ho acceptés. "M'han agafat per tot arreu", afegeix."M'agrada la meva feina i la vull seguir exercint. M'agraden les diades, la gresca i la cervesa. El no m'agrada és sentir-me com una nina de plàstic durant la meva jornada laboral. Ni mai", sentencia la reportera de La Xarxa.El conseller delegat de La Xarxa, Francesc Pena, ja ha anunciat que l'ens audiovisual es personarà en la causa, tot ampliant la denúncia de la periodista. També en un fil de piulades, Pena ha traslladat el seu suport a la denunciant i ha enviat diversos missatges d'agraïment a la policia catalana, el servei d'emergències i l'Ajuntament de Vilafranca, així com al president i la junta de la colla "afectada".

