L'independentisme busca la unitat amb una nova cimera a l'exili

El president de la Generalitat, Quim Torra, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, han encapçalat aquest divendres una reunió amb membres la CUP i de les entitats ANC i Òmnium a Suïssa. Segons informen diversos mitjans, en la trobada s'ha abordat la Diada i una estratègia unitària de l'independentisme per fer front a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. I podria continuar aquest dissabte ja que no s'ha donat per acabada.Es tracta d'una nova cimera independentista després de la trobada de principis de juliol també a Suïssa. En aquella ocasió, va ser presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès.Segons fonts pròximes a la reunió, hi han participat també l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que fa més d'un any que viu a Ginebra, i la dirigent de JxCat Elsa Artadi.

