La Generalitat no té constància d'afectats per la toxina en llaunes de tonyina dels DIA

El Departament de Salut de la Generalitat ha explicat aquest divendres que no té constància, per ara, d'afectats a Catalunya per una possible contaminació amb toxina botulínica, una toxina potencialment mortal, en un lot de tonyina en oli de gira-sol retirat pel grup DIA el 10 d'agost - pel qual s'ha activat una alerta sanitària -.Fonts del departament que encapçala la consellera Alba Vergés han explicat que l'empresa ha informat que ja s'ha retirat aquest producte, i que els tècnics estan fent les comprovacions oportunes. "Però no es pot descartar que algú tingui aquest producte a casa (que l'hagi comprat fa dies) i per això s'ha declarat aquesta alerta", han afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor