Detingut per agredir un home que portava una samarreta amb la bandera espanyola a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest divendres un home que presumptament n'ha agredit un altre que portava una samarreta amb una bandera espanyola a Barcelona, tal com ha informat la policia catalana.Els fets han tingut lloc al carrer Vallespir, al districte de Sants-Montjuïc, i els agents han dut a terme l'arrest després de les 2.00 hores d'aquest divendres.La víctima va passar pel carrer Vallespir i un grup l'hauria increpat per portar la samarreta amb la bandera espanyola, i el detingut, de 36 anys i veí de València, l'hauria agredit. Els Mossos han arrestat el sospitós per presumptes delictes de lesions i delicte d'odi.

