L'alta velocitat «low cost» arriba a Lleida

Viatjar a Barcelona ràpidament i a preus assequibles serà una realitat a Lleida a partir del proper 16 de setembre. Renfe obrirà la línia de l'AV City que unirà Saragossa, Lleida i Barcelona amb un temps similar al de l'AVE però a preus més barats.Aquest nou tren tindrà bitllets a 17 euros fins a Barcelona i 13 fins a Saragossa, una xifra que contrasta amb els 43 de l'alta velocitat i els 31 que costa els Avant fins a la capital catalana.Tot i aquesta rebaixa, el que no hi haurà de moment serà la possibilitat d'anar i tornar de Barcelona el mateix dia atès que no s'ofereixen trajectes d'anada i tornada el mateix dia. El temps de viatge es calcula que sigui de poc més d'una hora.

