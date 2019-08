Tres ferits, un d'ells greu, en un aparatós accident frontal a l'entrada de Manresa

Dos turismes han xocat frontalment aquest divendres a 2/4 de 4 del migdia a la C-1411z, la carretera que va des del Pont Vell fins a l'enllaç amb la C-55 de sortida de Manresa. L'accident ha tingut lloc a la corba abans d'encarar la rotonda de l'antiga Las Palomas, a sota del barri de Sant Pau, per motius que es desconeixen. Entre els tres vehicles hi ha hagut tres persones ferides, una en estat greu i les altres dues menys greu. Totes tres han estat traslladades a l'hospital de Sant Joan de Déu.Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Manresa, de Bombers i del SEM, ja que tot i que encara no ha transcendit el pronòstic, per les primeres informacions, les tres persones ferides poden ser de caràcter greu. La via ha estat tallada en els dos sentits de la marxa més d'una hora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor