Polanski, cinema brasiler, jueu i del món àrab i musicals, aquest setembre a la Filmoteca

El nou curs a la Filmoteca de Catalunya arrenca aquest setembre amb una programació interessant i diversa, que respon a la vocació de difusió de la cultura cinematogràfica que presideix l'activitat de la institució. Un director de trajectòria tan destacada com Roman Polanski, cinematografies poc conegudes entre nosaltres com la brasilera, la libanesa o la dels Emirats Àrabs i el Festival de Cinema Jueu de Barcelona són alguns dels al·licients que ofereix el programa.

Si l'estiu ha portat a la Filmoteca el rigor i la mirada honesta -que encara acosta l'exposició Empremtes de la memòria , fins al 29 de setembre- del director polonès Krzysztof Kieślowski, la nova temporada s'obre amb un altre cineasta originari d'aquell país i de trajectòria ben diferent. Roman Polanski, un clàssic modern ofereix una àmplia retrospectiva del director de Repulsion, Rosemary's Baby o The Pianist, una trajectòria ben eclèctica que va passar per Hollywood, fins que problemes legals el van obligar a retornar a Europa per seguir la seva carrera. Una obra vigent -ha presentat a Venècia el seu darrer film, J'accuse, sobre el cas Dreyfus- i amb una destacada aliada els darrers temps: la seva dona i musa Emmanuelle Seigner.

La vint-i-unena edició del Festival de Cinema Jueu de Barcelona , un clàssic de setembre a la programació de la Filmoteca, dedica una retrospectiva a la documentalista austríaca Ruth Beckermann , descendent de supervivents de l'Holocaust i experta en lluites socials, migracions i memòria històrica del nazisme que serà a la Filmoteca per presentar-la.La cita també inclou l'homenatge a Marceline Loridan Ivens, desapareguda el setembre passat, amb la projecció de La petite prairie aux bouleaux, protagonitzada per Anouk Aimée i basada en els recorreguts de la cineasta pels camps d'extermini.

Escena de la taquillera pel·lícula de Hollywood «La La Land» Foto: Filmoteca



El cicle Musicals, tal com sonen ha portat a la Filmoteca durant tot l'estiu una selecció àmplia i diversa d'aquest gènere tan popular. Fins al 12 de setembre encara teniu l'oportunitat de gaudir de clàssics de Hollywood com Carousel, films renovadors com Sweet Charity, de Bob Fosse, obres que han donat un nou alè al gènere, com la recent La La Land, o el musical més longeu de Broadway i el West End portat a la pantalla, Les Misérables.