​L'Euríbor s'enfonsa i abarateix les hipoteques

L'euríbor, l'índex al qual es troben referenciades la majoria de les hipoteques a l'Estat, ha tancat el mes d'agost en -0,356%, un nou mínim històric, i encadena sis mesos a la baixa i més de tres anys en negatiu.En taxa diària, l'euríbor s'ha situat aquest divendres, últim dia del mes, en un -0,383%, amb el resultat d'aquesta mitjana del -0,356% i se situa molt per sota del registre del juliol, que va ser del -0,283%. Aquesta caiguda comportarà un abaratiment de les hipoteques que l'empren com a referent.Amb aquests valors, les hipoteques de 120.000 euros a 20 anys amb un diferencial d'euríbor +1% a les quals els toqui revisió s'abaratiran uns 117,6 euros en la seva quota anual respecte al mateix mes de l'any passat o, el que és el mateix, uns 9,8 euros al mes.L'índex es va endinsar al febrer del 2016 en terreny negatiu per primera vegada en la història davant la política ultraexpansiva del Banc Central Europeu (BCE) per apuntalar la recuperació a la zona euro. Al març de 2018 semblava haver tocat fons, en situar-se en el -0,191%, iniciant llavors una tendència ascendent que portava els analistes a pensar en una tornada de l'euríbor a nivells molt propers al 0% aquest mateix 2019.El Banc Central Europeu va posar fi al desembre al seu programa de compra d'actius i el mercat va percebre que les polítiques expansives estaven a punt d'acabar, descomptant una propera pujada de tipus que conduís a la normalització monetària, el que va propiciar que l'euríbor continués pujant.L'indicador es va elevar així fins anotar-se una mitjana mensual del -0,108% al febrer. Però, des d'aleshores, va encadenar una successió de lleugers retrocessos fins que l'institut emissor presidit per Mario Draghi va anunciar que els tipus es mantindrien fins almenys el juny de 2020, cosa que va deixar la porta oberta a una nova baixada, i va propiciar una caiguda més pronunciada de l'indicador al mes de juliol, fins al -0,283%.Així mateix, els membres del Consell de Govern del BCE van posar sobre la taula en aquesta cita la necessitat de fer front a la desacceleració econòmica de la zona euro amb un paquet exhaustiu de mesures, en lloc de dur a terme una seqüència d'accions aïllades, i van arribar a debatre sobre l'oportunitat de canviar l'objectiu d'inflació de la institució.Aquests missatges van provocar que l'euríbor hagi aprofundit la seva caiguda al llarg del mes d'agost, tocant un mínim diari de -0,399% el dia 21. En mitjana mensual, la caiguda entre el màxim de febrer i agost ha estat del 230%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor