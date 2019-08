L'Aquelarre de Cervera espera 30.000 visitants aquest cap de setmana

La 42a edició de l'Aquelarre de Cervera dedicarà el seu espectacle central al tarot i a la simbologia relacionada amb la màgia, els ritus, el món oníric i mitològic i el psicoanàlisi, en una edició que se celebrarà entre aquest divendres i diumenge i que pretén superar els 30.000 assistents del 2018.Dissenyat per Alea Teatre i dirigit per Albert Parra, el muntatge de l'espectacle central, que se celebrarà aquest dissabte, comptarà amb la presència de cercaviles i actes com el Ball de la Polla, l'Encesa de la Universitat, la Invocació del Mascle Cabró, l'Escorreguda final i el Foqueral, ha informat l'organització en un comunicat aquest dimecres.Amb motiu del 25è aniversari del Ball de Diables de Cervera Carranquers, el grup oferirà un "espectacle renovat" i la crema de mitja tona de pólvora i 24.000 carretilles, i la festa, que suposa un impacte econòmic per a la ciutat d'un milió d'euros, comptarà amb la música de grups com Zoo, Pupil·les i Companyia Elèctrica Dharma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor