Sánchez endureix l'ofensiva contra Podem per governar en solitari

El govern del PSOE ha acordat aquest divendres al migdia incidir en la seva ofensiva política per aconseguir el suport d'Unides Podem a Pedro Sánchez que no impliqui en cap cas la conformació d'un govern de coalició. Encara que això impliqui córrer el risc d'una nova convocatòria d'eleccions, que se celebrarien el 10 de novembre i que donarien una segona oportunitat al tripartit de dretes.La portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celáa, ha confirmat aquest divendres després de la reunió del consell de ministres que dimarts lliuraran un document amb 300 mesures, un "projecte de país" elaborat a partir de les converses amb el partit de Pablo Iglesias i amb diversos col·lectius socials en les darreres setmanes. Un projecte que implica incorporar propostes però no ministres. Governar en solitari "perquè la proposta del govern de coalició ja no està vigent" perquè l’ha minada "la desconfiança" amb Podem.Les converses entre el PSOE i Podem segueixen en punt mort després que no fossin capaços de posar-se d’acord al juliol en el repartiment de carteres ministerials. Pablo Iglesias ha estovat la seva posició però Pedro Sánchez l'ha endurit extraordinàriament i vol aconseguir amb menys concessions el suport de la formació d'esquerres.Celáa ha explicat que faran aquesta proposta amb la intenció de trobar una solució. Hores abans el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, s'ha reunit amb representants del sector de l'habitatge i les universitats i ha afirmat que el "tots contra tots" que es va constatar en el crispat debat parlamentari de dijous sobre l'Open Arms al Congrés allunya el final del bloqueig polític.Cal, segons Celáa, un govern "sòlid, solvent i confiable" i això vol dir "amb una sola direcció i no incorporant altres forces polítiques que donin una imatge de dos governs en un". Això, segons ell, passaria perquè Podem (a qui no ha citat directament) tindria "com a missió la crítica l’altra part".Ábalos no havia estat tan dur com Celáa i havia afirmat que el que interessa els espanyols és "el programa de govern" i no tant qui en forma part. Celáa ha donat a entendre que la fórmula que ells defensen és el suport extern de Podem.La portaveu també ha confirmat que Sánchez es presentarà a la investidura "només si té els vots que el facin president". Si això no passa deixaran córrer el calendari fins al 23 de setembre, quan es convocaran de forma automàtica noves eleccions. La setmana que ve Sánchez es reunirà amb els regionalistes càntabres i amb el PNB, però no amb els independentistes catalans.

