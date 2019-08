El grup vetat al Bioritme per una polèmica masclista estudia accions legals contra el festival

Anoche me hicieron llegar la noticia de que desde @FestBioRitme iban a emitir un comunicado disculpándose con nosotros. Hoy me despierto con esta broma. pic.twitter.com/jjPnTrf2Ik — Zatu Rey (@yozatu) August 29, 2019

El grup sevillà de rap SFDK (Siempre Fuertes De Konciencia) estudia emprendre accions legals contra el festival Bioritme, que s'ha celebrat aquest cap de setmana al pantà de Sau . El motiu: que l'organització del festival va anunciar que no tornarà a contractar-los, ja que durant el concert de la formació, la nit de divendres, una espectadora va acostar-se al punt lila per denunciar el masclisme de les lletres del grup Segons el comunicat del festival, al grup li van oferir una formació de gènere prèvia que es van negar a fer; i els mànagers "van qüestionar, ridiculitzar i deslegitimar" la comissió de gènere del festival i no van voler que la comissió parlés amb els artistes.Els rapers han trencat el seu silenci i també han emès un comunicat. De fet, Zatu Rey, un dels líders de la banda, explica a Twitter la seva versió dels fets. El cantant remarca que mai van firmar cap clàusula que els obligués a fer un curs i que els van proposar fer-lo poc abans del concert.També remarca que segueixen sense saber quin comentari o cançó va ferir la sensibilitat de l'assistent que es va queixar, cosa que ha donat peu a tota la polèmica.D'altra banda, el grup explica que ha tardat tant a pronunciar-se perquè no volien ficar més llenya al foc, i perquè el festival els havia promès un segon comunicat de disculpa, que "no ha arreglat la situació en absolut".Per tot això, SFDK remarca que la seva imatge "s'ha vist injustament perjudicada pels comunicats del Biortime" i es reserven el dret d'emprendre accions legals "contra els responsables d'aquesta situació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor