El quart «match ball» de Pedro Sánchez

Debilitats: tacticisme i desconfiança Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, reunits al Congrés. Foto: Europa Press

El tacticisme i les desconfiances són les principals debilitats que afronta el president espanyol en l'escaquer. Des de l'endemà de les eleccions, Pedro Sánchez s'ha caracteritzat per una actitud molt conservadora, exigint el suport de Podem però rebutjant de ple -primer- tota proposta de coalició d'esquerres i fent -en el darrer moment abans del debat d'investidura- una proposta molt tancada a Pablo Iglesias, acompanyada de fortes crítiques al líder de Podem. La desconfiança exhibida entre Sánchez i Iglesias, que és elevada i mútua, no augura un acord fàcil. Aquest divendres, el govern espanyol va tornar a subratllar la desconfiança envers Iglesias.



Les crítiques de Sánchez als dirigents sobiranistes tampoc aplana el camí d'un possible suport d'ERC i JuntsxCat. La imatge d'un Sánchez pendent dels sondejos i jugant malèvolament amb unes noves eleccions és inevitable. Molt més després que el PSOE hagi tancat la porta, si més no de moment, a la proposta de coalició rebutjada per Iglesias i que ara el líder de Podem es mostra obert a considerar.

Amenaces: la sentència i la desmobilització Els diputats d'ERC al Congrés, amb flors grogues Foto: ACN

La desmobilització de l'esquerra en cas de noves eleccions és una amenaça per a Sánchez. Les enquestes no asseguren res i el context en què es van produir les eleccions del 28-A no és segur que es repeteixi. És difícil d'imaginar que el bloc de dretes torni a presentar-se per separat en totes les circumscripcions. I un factor rellevant, el temor a Vox, jugaria ara un paper menys mobilitzador. A banda de la irritació que generarà en sectors de l'esquerra la manca de voluntat de pacte dels seus líders. També s'ha de tenir en compte la imatge d'inestabilitat que comportaria dins del cor de la Unió Europea.



Però la principal amenaça pot venir del conflicte polític a Catalunya. Unes noves eleccions es poden produir amb un sobiranisme més mobilitzat i indignat, sigui perquè ja es conegui la sentència del Tribunal Suprem o perquè aquesta s'ajorni de manera forçada fins que parlin les urnes. I Sánchez subratllarà el seu discurs espanyolista si hi ha eleccions, un escenari que pot complicar-li la vida al PSC. La manca de decisions i fins i tot de gestos polítics de Sánchez envers Catalunya ja va propiciar el vot contrari dels partits independentistes en la investidura, malgrat la bona predisposició mostrada pel portaveu d'ERC, Gabriel Rufián.

Fortaleses: dreta dividida, audàcia i voluntat de poder Pablo Casado i Teodoro García Gegea, en una imatge a la seu del PP Foto: Flickr PP

L'audàcia i la voluntat de poder són trets que han caracteritzat la trajectòria de Sánchez. Jugant fort, fent només les concessions que creu imprescindibles, el líder socialista pot dur Podem contra les cordes i eixamplar les esquerdes i contradiccions internes entre els més durs i els qui volen evitar, per damunt de tot, una nova cita electoral. La pressió de sectors econòmics sobre el PP i Ciutadans per impedir noves eleccions potser no forçarà una abstenció de Rivera o Casado, però els desgasta. El temor que la quasi totalitat dels adversaris de Sánchez tenen a aquest escenari electoral pot acabar donant fruit. De moment, la dreta apareix dividida, amb un Ciutadans i Vox resistint-se a admetre la proposta d'estendre a tot l'estat la fórmula de Navarra Suma i amb una eterna competència entre Pablo Casado i Albert Rivera pel lideratge conservador.