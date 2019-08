VÍDEO La televisió veneçolana es fa un ampli ressò de la repressió al sobiranisme

El canal de televisió veneçolà Telesur també s'ha fixat en la repressió de l'independentisme a Catalunya. Ho ha fet amb la transmissió del documental Acusados, crónica política de Cataluña, que repassa els esdeveniments més rellevants del moviment independentista i el judici del procés.Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont; David Bondia, professor de dret de la UB o Marina Roig, advocada de Jordi Cuixart, són alguns dels testimonis que apareixen al programa, de gairebé una hora, per desengranar tots els elements del judici més mediàtic de Catalunya en molts anys.El documental, que es construeix en mode de crònica explicant els fets, repassa també la impossibilitat de Carles Puigdemont i Toni Comín de fer-se amb l'acta d'eurodiputats, després de ser escollits a les urnes el passat 26 de maig per formar part del Parlament Europeu.De primera mà, Boye relata com els polítics exiliats haguessin ingressat a presó en el supòsit d'haver traspassat la frontera alemanya -país on es trobaven- i s'haguessin dirigit a França per recollir l'acta. "Espanya havia desplaçat prop de 80 o 90 agents operatius a Estrasburg amb l'objectiu de detenir el president Puigdemont i Toni Comín, pujar-los a un avió i traslladar-los a Espanya" per un conveni migratori que existeix entre l'estat espanyol i França, explica Boye en el documental. Així mateix, també fa referència al seguiment d'agents espanyols al llarg del seu dia a dia.

