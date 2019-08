Desallotgen una platja de Badalona per un artefacte a l'aigua

📢🚩 La @Badalona_GUB ha acordonat una part de la platja del Cristall de #Badalona i s'ha prohibit el bany davant la trobada, a uns 15 m de la costa, d'un artefacte submergit. Especialistes de la Guàrdia Civil s'han desplaçat per examinar-ne l'origen i les seves característiques. — Ajuntament de Badalona (@AjBadalona) August 30, 2019

La Guàrdia Urbana de Badalona ha acordonat una part de la platja del Cristall de la ciutat i hi ha prohibit el bany, per la trobada d'un artefacte submergit a l'aigua a uns 15 metres de la costa.L'objecte l'ha trobat un dels socorristes de la platja, submergit a dos metres de profunditat, i que ha alertat la Guàrdia Urbana. Aquests han avisat al seu torn la Guàrdia Civil -amb competències de costes a Catalunya des d'aquest any-, que han acordonat i desallotjat el tram de platja afectat, mentre no arribi la unitat de submarinistes que ha d'examinar l'artefacte.Aquesta és la segona platja de l'àrea de Barcelona que es desallotja en pocs dies per un possible artefacte explosiu. Diumenge passat és va tancar la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta en trobar un objecte sospitós que després es va confirmar que era una bomba de la Guerra Civil

