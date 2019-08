Els bombers de la Intersindical-CSC denuncien manca de personal i excés d'hores extra

Més personal i menys hores extraordinàries. Aquests són els reclams que els bombers de la Intersindical-CSC reclamen en un comunicat . Segons el text, "la manca de personal provocada després de la crisi de 2007" va portar com a conseqüència l'increment d'hores extres "per mantenir els mínims de personal tant als parcs com a la resta de llocs operatius".Aquests fets es remunten el maig del 2014, quan un decret aprovat per l'administració "sense el consentiment sindical" va ampliar la jornada anual dels bombers de la Generalitat. Si, en un inici aquests feien 1.688 hores, es va passar al màxim de 1.790, ampliant l'horari en 102 hores addicionals. La manca de personal, segons apunta el comunicat, "s'ha fet més palesa un cop han arribat les jubilacions de les primeres promocions al Cos".El comunicat del sindicat majoritari al cos exposa que en els últims anys s'han realitzat més de 500.000 hores extra anuals, amb una mitjana de 250 hores per bomber. A això cal sumar el "còmput personal anual d'hores ampliat" aprovat el 2014. En total, surten més de "2100 hores anuals per bomber", sobrepassant el màxim d'hores estipulat.Les conseqüències, expliquen, són la "precarietat" del servei, "el risc per la seguretat dels bombers" i la "baixada de qualitat en la prestació". Així doncs, des de la Intersindical-CSC apunten que fa falta, per exemple, una "bona i moderna organització, personal, vehicles, mitjans tècnics, mitjans de suport i edificis de tots els nivells".Els bombers, alhora, no admeten les "Hores Extra estructurals", que emmascaren un "sou retallat mesos abans, impedeixen la lluita en alguns sectors per la seva millora", promouen "l'ambició econòmica personal" i suposen una "insolidaritat amb la resta de la classe treballadora", explicita el text. S'insta, doncs, a una "adequació de les plantilles a la necessitat real dels parcs i de la infraestructura del cos".La situació dels bombers estarà damunt la taula en el debat sobre els pressupostos catalans de 2020 que prepara Pere Aragonès. Segons ha transcendit la proposta que ultima el vicepresident preveu un increment de la plantilla del cos.

