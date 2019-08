La justícia escocesa avala provisionalment la suspensió del Parlament de Boris Johnson

La justícia escocesa ha descartat aturar cautelarment la suspensió del parlament britànic impulsada pel primer ministre Boris Johnson a l'espera d'una vista judicial el 6 de setembre.El jutge encarregat del cas, Lord Doherty, no ha acceptat la petició de mesures cautelars contra la decisió de Johnson perquè creu que encara hi ha temps per fer una audiència completa abans que es faci efectiva la paralització parlamentària.A banda del cas als jutjats d'Escòcia, hi ha en paral·lel dos intents judicials més per aturar la suspensió parlamentària, un a Belfast, a Irlanda del Nord, i l'altre a Londres. Tots dos encara estan sent estudiats per les instàncies corresponents.L'anunci de la suspensió parlamentària de dimecres ha generat crítiques i protestes arreu del Regne Unit.L'oposició acusa el líder conservador Boris Johnson de voler silenciar la cambra en un moment clau de les negociacions del Brexit i obstaculitzar un possible rebuig parlamentari a una sortida de la UE sense acord.

