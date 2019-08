Calafell retrà un homenatge a l'home que ha mort per intentar salvar unes noies a la platja

L’Ajuntament de Calafell (Baix Penedès) ha decidit retre un homenatge públic a l’home que ha mort aquest dijous després de patir un ofegament dimarts passat en intentar rescatar dues noies que no podien sortir del mar, a la platja de Segur. L’Ajuntament vol reconèixer el seu acte heroic, que li ha acabat costat la vida.

La persona difunta es deia Tomasz Czechowski, tenia 40 anys i era polonès. Passava uns dies d’estiueig al municipi. Les noies, que al final van resultar il·leses, tenien 16 i 17 anys i també eren poloneses.

El proper 12 de setembre, en el ple que celebrarà la corporació municipal, es guardarà un minut de silenci en record seu. I el 29 de setembre, durant els actes del patró de la Policia local, es lliurarà una distinció als seus familiars en agraïment per un gest tan generós.

L’Ajuntament aprofita per reitirar, com va fer en el dia d’ahir, la seva tristesa per aquesta pèrdua i transmetre el seu condol i el de la ciutadania a la família del finat.

