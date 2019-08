​Una vintena d'afectats per salmonel·losi després de menjar en un restaurant de Barcelona

Una vintena de persones estan afectades per salmonel·losi després de menjar en un restaurant del districte de Nou Barris, segons han confirmat fonts municipals. Tres han requerit atenció hospitalària, tot i que ja no hi ha cap persona ingressada.Tots els casos detectats es van produir abans del 20 d'agost. Dos dies més tard es va fer una inspecció al local i es va requerir una neteja a fons de l'establiment. Encara s'estan fent analítiques. Alguns dels treballadors també estan afectats pel brot, i hauran d'estar de baixa mèdica fins que es comprovi que han eliminat el bacteri del seu organisme. La ciutat detecta entre dos i tres brots de salmonel·losi cada any.La salmonel·losi és una de les malalties de transmissió alimentària més comunes. És una infecció intestinal produïda pel bacteri salmonel·la.En la majoria de casos causa gastroenteritis i millora sense necessitat de tractament, però pot ser greu si arriba a la sang i afecta infants, gent gran o persones amb malalties cròniques.Generalment es contrau a través del consum d’aliments contaminats, especialment els ous i els productes que contenen ou cru. La salmonel·losi es pot evitar seguint alguns consells bàsics de seguretat alimentària.

